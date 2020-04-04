أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه لا يستبعد فرض رسوم جمركية على نفط المملكة السعودية، إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه تجاه واشنطن.

وقال ترامب في إحاطة إعلامية بواشنطن: "الرسوم تدر الكثير من المال على بلدنا، نحن فرضناها على الصين ودول أخرى، ودول أخرى فرضتها علينا​​". وتابع قائلا: "هل سأفعل هذا من أجل النفط؟ نعم أستطيع، لكن هل سأفعل ذلك الآن؟ لا. أفكر بفرضها؟ لا. ولكن إذا تمت معاملتنا بطريقة غير نزيهة، فمن الواضح أن هذه أداة في ترسانتنا".