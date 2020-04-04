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رقم الخبر: 278986 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 10:41 الاقسام: دوليات  
ترامب يحذر من إجراء ضد النفط السعودي "إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه"

ترامب يحذر من إجراء ضد النفط السعودي "إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه لا يستبعد فرض رسوم جمركية على نفط المملكة السعودية، إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه تجاه واشنطن.

وقال ترامب في إحاطة إعلامية بواشنطن: "الرسوم تدر الكثير من المال على بلدنا، نحن فرضناها على الصين ودول أخرى، ودول أخرى فرضتها علينا​​". وتابع قائلا: "هل سأفعل هذا من أجل النفط؟ نعم أستطيع، لكن هل سأفعل ذلك الآن؟ لا. أفكر بفرضها؟ لا. ولكن إذا تمت معاملتنا بطريقة غير نزيهة، فمن الواضح أن هذه أداة في ترسانتنا".

 
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مصدر الخبر: فارس
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