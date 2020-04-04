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رقم الخبر: 278985 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 10:41 الاقسام: دوليات  
المانيا تتهم اميركا بالاستيلاء على 200 ألف كمامة

المانيا تتهم اميركا بالاستيلاء على 200 ألف كمامة

ذكرت السلطات الألمانية، الجمعة، أن الولايات المتحدة استولت على 200 ألف كمّامة طبية، كانت قد اشترتها برلين من أجل استخدامها في مكافحة فيروس كورونا.

وقال سيناتور الشؤون الداخلية بالعاصمة برلين أندرياس غييسل، في بيان، إن "الولايات المتحدة استولت على 200 ألف كمامة طبية من نوع FFP-2، بالعاصمة التايلاندية بانكوك". وأوضح غييسل، أن "تلك الكمّامات كانت قد اشترتها ولاية برلين من أجل استخدامها للوقاية ومكافحة كورونا". وانتقد المسؤول الألماني استيلاء الولايات المتحدة على الكمامات، واصفا ذلك بأنه "قرصنة". وطالب الحكومة الفيدرالية الألمانية بدعوة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالقوانين الدولية. وأردف غييسل: "لا يمكنكم التصرف هكذا مع الشركاء، ولا يجب تنفيذ الأساليب الوحشية للغرب حتى في أوقات الأزمات الدولية". وبحسب وسائل إعلام ألمانية، كانت ولاية برلين قد اشترت تلك الكمامات من شركة أميركية. وأضاف الإعلام الألماني، أن الشركة الأمريكية أعادت الأموال إلى ولاية برلين، التي دفعتها الأخيرة للحصول على الكمامات، إثر هذه الحادثة. وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و56 ألف شخص، توفي منهم نحو 56 ألفا، فيما تعافى حوالي 224 ألفا.

 
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مصدر الخبر: فارس
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