تُعتبر نوبات الهلع والخوف إحدى الحالات التي تصيب فئة كبيرة من الناس، حيث يشعر المصاب بخوف وفزع شديد، يرافقه تسارع في دقات القلب، وصعوبة في التنفس في معظم الحالات، ومن الجدير بالذكر أنّ ما نسبته 75% من الأشخاص يعانون من هذه النوبات خلال مرحلة معينة من حياتهم، وفي حين أنّ بعض الأشخاص قد يعانون من هذه الحالة مرة واحدة فقط، فقد يعاني غيرهم منها بشكلٍ دوري ومتكرر، وفي بعض الحالات قد يكون حدوث نوبات الهلع والخوف جزء من اضطرابات ومشاكل أخرى مثل اضطراب الهلع، أو الاكتئاب، أو الرُهاب الاجتماعي. يوجد العديد من الاستراتيجيات والطرق المتَّبعة للسيطرة على نوبات الهلع والخوف وعلاجها، نذكر منها ما يأتي: إدراك طبيعة تلك المشكلة ومن الاستراتيجيات والطرق العلاجية الأخرى التي يمكن استخدامها للتخفيف من وطأة نوبات الهلع والخوف، والتخلص منها ما يلي: ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، التنفس بعمق، استخدام تقنية استرخاء العضلات، التفكير بإيجابية، التركيز على شيء معين، إغلاق العينين، استخدام العلاجات العشبية.



