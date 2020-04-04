واعربت رئيسة اتحاد البرلمانات الدولية ( IPU) السيدة "غابريلا كوئباس بارون" في رسالة بعثها صباح امس الجمعة الى لاريجاني عن اسفها لاصابة رئيس المجلس لفيروس كورونا وتمنت له الصحة والشفاء. واعلنت رئيسة اتحاد البرلمانات الدولية في الرسالة عن تعاطفها مع اعضاء الاتحاد جمعاء وقالت اننا سنتغلب على فيروس كورونا من خلال جهود جماعية. وافادت العلاقات العامة لمجلس الشورى الاسلامي امس الخميس في بيان بانه خضع رئيس مجلس الشوري "علي لاريجاني" لاختبار اثر ظهور بعض الاعراض له و ثبت ٰاصابته بفیروس کورونا ويكون حاليا تحت الحجر الصحي ويتلقى العلاج . كما اعرب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ونائبه اليوم الجمعة عن تعاطفهما مع الشعب الايراني بسبب تفشي فيروس كورونا وبعثا رسالتين منفصلتين الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني داعيا الشفاء العاجل له. وتمنى رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني في الرسالة العافية لرئيس مجلس الشورى علي لاريجاني معلنا تضامنه مع الشعب الايراني المسلم اثر انتشار فيروس كورونا. كما اعرب نائب رئيس البرلمان الباكستاني سليم ماندوي والا في رسالة عن اسفه لاصابة لاريجاني بفيروس كورونا وقال اننا نبتهل الى الله لشفاء رئيس البرلمان الايراني. واعتبر لاريجاني بانه صديق للشعب الباكستاني وقال نحن على علم بجهود الحكومة والشعب الايراني للتغلب على ازمة كورونا ونشيد باجراءاتها على الرغم من الصعوبات التي تواجهها ايران .