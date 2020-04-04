وخلال هذا اللقاء الذي جرى امس الجمعة تباحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وآخر الاوضاع في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن موعد وترتيبات عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين. كما بحث السفير الايراني والوزير البيلاروسي سبل تفعيل التعاون الثنائي وتنميته بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.