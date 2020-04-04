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|رقم الخبر: 278977
|تاريخ النشر: نيسان 04, 2020
|الوقت: 10:37
|الاقسام: اقتصاد
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ايران وبيلاروسيا تبحثان سبل تطوير التعاون الاقتصادي
التقى السفير الايراني لدى مينسك سعيد ياري ووزير الصناعة رئيس الجانب البيلاروسي للجنة التعاون الاقتصادي المشترك مع ايران بافل اتوبين.
وخلال هذا اللقاء الذي جرى امس الجمعة تباحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وآخر الاوضاع في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن موعد وترتيبات عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين. كما بحث السفير الايراني والوزير البيلاروسي سبل تفعيل التعاون الثنائي وتنميته بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
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