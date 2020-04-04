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|رقم الخبر: 278976
|تاريخ النشر: نيسان 04, 2020
|الوقت: 10:03
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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اكتشاف جديد..
كورونا يموت بحرارة 70 درجة مئوية
حدد خبراء صينيون درجة الحرارة المطلوبة لمنع انتشار عدوى الفيروس التاجي "كورونا" الذي يسبب مرض "كوفيد-19".
وخلص الخبراء، خلال دراسة جديدة، إلى أن انتشار العدوى يتوقف عند درجة حرارة 56 درجة مئوية متواصلة لمدة نصف ساعة، أو 70 درجة مئوية متواصلة لمدة 5 دقائق.
بالإضافة إلى ذلك ، خلص الباحثون إلى أن الأقنعة الطبية من الخارج عرضة للحفاظ على الفيروس التاجي لمدة أسبوع ، لذلك يجب تغييرها.
ووجد الباحثون أن البلاستيك والمعدن المقاوم للصدأ هي أكثر المواد التي يمكن من خلالها انتشار الفيروس، وفق موقع روسيسكاسا غازيتا".
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