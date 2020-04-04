وخلص الخبراء، خلال دراسة جديدة، إلى أن انتشار العدوى يتوقف عند درجة حرارة 56 درجة مئوية متواصلة لمدة نصف ساعة، أو 70 درجة مئوية متواصلة لمدة 5 دقائق.

بالإضافة إلى ذلك ، خلص الباحثون إلى أن الأقنعة الطبية من الخارج عرضة للحفاظ على الفيروس التاجي لمدة أسبوع ، لذلك يجب تغييرها.

ووجد الباحثون أن البلاستيك والمعدن المقاوم للصدأ هي أكثر المواد التي يمكن من خلالها انتشار الفيروس، وفق موقع روسيسكاسا غازيتا".