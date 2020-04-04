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رقم الخبر: 278975 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 10:37 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يؤكد ضرورة الحفاظ على امن العمل للعمال

الرئيس روحاني يؤكد ضرورة الحفاظ على امن العمل للعمال

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ضرورة الحفاظ على امن العمل للعمال في الظروف الراهنة التي يتفشى فيها فيروس كورونا في البلاد.

واوعز الرئيس روحاني الى وزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية محمد شريعتمداري، لمنح تسهيلات قيمتها الاجمالية 75 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا)، للمؤسسات الاقتصادية ومراكز الاعمال التي لم تطرد عمالها منذ بداية تنفيذ مشروع مكافحة فيروس كورونا وانها سوف لن تقوم بعد استلامها التسهيلات بطرد عمالها. واكد الرئيس روحاني ضرورة بذل اقصى الاهتمام بمعاقي الحرب والمسنين، والاطمئنان الى تنفيذ جميع البروتوكولات الصحية في مراكز رعاية المعاقين وكذلك مراكز الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمسنين. وفي اتصال هاتفي اخر اوعز الرئيس روحاني لوزير الطرق وبناء المدن محمد اسلامي بتقديم تقييم دقيق لمحطات السفر بين المدن والمطارات وتقديم اقتراحاته اللازمة لتحسين مسيرة العمل فيها وذلك خلال الاجتماع القادم للجنة الوطنية لمكافحة كورونا المقرر عقده الاحد برئاسة رئيس الجمهورية.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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