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رقم الخبر: 278969 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 10:34 الاقسام: عربيات  
القوات الأميركية تغادر أقدم قاعدة جوية في العراق

القوات الأميركية تغادر أقدم قاعدة جوية في العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، بان القوات الأميركية غادرت قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار، وسلمت اقدم قاعدة لها في البلاد للقوات العراقية.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته: ان "القوات الأميركية، وقوات التحالف، بدأت بتسليم قاعدة الحبانية للقوات العراقية، والانسحاب إلى قاعدة الأسد الواقعة غرب الأنبار". وأضاف، ان "التسليم يشمل المعدات الموجودة في القاعدة". وتعتبر قاعدة الحبانية واحدة من أقدم القواعد الجوية في العراق، والتي يعود تاريخ إنشائها من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني إلى عام 1936، وبعد رحيل الإنكليز من العراق انتقلت هذه القاعدة إلى القوات الجوية العراقية. وتقع قاعدة الحبانية في منطقة "الحبانية"، ما بين مدينة الفلوجة والرمادي مركز محافظة الأنبار، التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربا. وكانت قوات التحالف الدولي بزعامة امريكا سلمت، الأحد (29 آذار 2020)، قاعدة "K 1" في كركوك وقبلها قاعدة القيّارة، الجوية جنوبي الموصل بمحافظة نينوى، إلى القوات العراقية، يوم الخميس الماضي. وفي يوم الخميس 19 آذار/مارس 2020 تسلمت القوات الامنية العراقية، قاعدة القائم العسكرية في الانبار بعد انسحاب القوات الامريكية وقوات التحالف الدولي منها.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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