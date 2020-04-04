حصل الفيلم الوثائقي الايراني "آشو" من إخراج جعفر نجفي وإنتاج مريم نقيبي على جائزة من مهرجان "فرايبورغ" الدولي في سويسرا.

ونال الفيلم جائزة افضل فيلم قصير من المهرجان الذي اقيم عبر الانترنت وبشکل غیر حضوری بسبب فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقامت لجنة تحكيم بمراجعة الافلام وتقييمها ومن ثم اختارت الافلام الفائزة بجوائز المهرجان.

وعرض الفیلم في القسم خارج المنافسة بالدورة الـ34 من مهرجان "فرايبورغ" السويسري، وكان من المقرر أن تقام هذه الدورة من مهرجان "فرايبورغ" في الفترة 20 حتى 28 مارس 2020.

وسبق لوثائقي "آشو" المشاركة في مهرجانات بيغ اسكاي، وتسالونيكي، ولايبزيغ، وإيدفا، و"سينما الحقيقة" وحاز على عدة جوائز خلال مشاركاته الدولية.



