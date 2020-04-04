  • السبت ١٠ شعبان ١٤٤١
  • السبت , أبريل 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278966 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 09:46 الاقسام: ثقافة وفن  
"صبي وكاميرا التصوير" يخطف جائزة مهرجان " San Luis Obispo" الدولي

"صبي وكاميرا التصوير" يخطف جائزة مهرجان " San Luis Obispo" الدولي

نال الفيلم الايراني القصير "صبي وكاميرا التصوير" (بسري با دوربين فيلمبرداري) للمخرج اميرحسين تبت جائزة من مهرجان " San Luis Obispo" الدولي بأمريكا.

وفاز "صبي وكاميرا التصوير" بجائزة افضل فيلم قصیر من القسم الدولي للدورة العشرين من المهرجان.

وانطلقت فعاليات المهرجان في السابع عشر من مارس وانتهت في الثاني وعشرين منه.

ويحكي  "صبي وكاميرا التصوير" قصة صبى يدعى ايوب ينوي ان يخرج فيلما لكن اطفال القرية لم يثقوا به.

وسبق للفيلم ان حصل على جائزة افضل فيلم قصير من الدورة الرابعة لمهرجان "mcguffin" الدولي في روسيا.


 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0648 sec