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|رقم الخبر: 278966
|تاريخ النشر: نيسان 04, 2020
|الوقت: 09:46
|الاقسام: ثقافة وفن
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"صبي وكاميرا التصوير" يخطف جائزة مهرجان " San Luis Obispo" الدولي
نال الفيلم الايراني القصير "صبي وكاميرا التصوير" (بسري با دوربين فيلمبرداري) للمخرج اميرحسين تبت جائزة من مهرجان " San Luis Obispo" الدولي بأمريكا.
وفاز "صبي وكاميرا التصوير" بجائزة افضل فيلم قصیر من القسم الدولي للدورة العشرين من المهرجان.
وانطلقت فعاليات المهرجان في السابع عشر من مارس وانتهت في الثاني وعشرين منه.
ويحكي "صبي وكاميرا التصوير" قصة صبى يدعى ايوب ينوي ان يخرج فيلما لكن اطفال القرية لم يثقوا به.
وسبق للفيلم ان حصل على جائزة افضل فيلم قصير من الدورة الرابعة لمهرجان "mcguffin" الدولي في روسيا.
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