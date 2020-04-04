وفاز "صبي وكاميرا التصوير" بجائزة افضل فيلم قصیر من القسم الدولي للدورة العشرين من المهرجان.

وانطلقت فعاليات المهرجان في السابع عشر من مارس وانتهت في الثاني وعشرين منه.

ويحكي "صبي وكاميرا التصوير" قصة صبى يدعى ايوب ينوي ان يخرج فيلما لكن اطفال القرية لم يثقوا به.

وسبق للفيلم ان حصل على جائزة افضل فيلم قصير من الدورة الرابعة لمهرجان "mcguffin" الدولي في روسيا.



