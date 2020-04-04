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رقم الخبر: 278965 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 09:44 الاقسام: ثقافة وفن  
الممثل الايراني المخضرم "قدرت الله صالحي"في ذمة الله

الممثل الايراني المخضرم "قدرت الله صالحي"في ذمة الله

توفي الممثل الايراني المخضرم قدرت الله صالحي يوم الاربعاء (الأول من ابريل) بعد صراع طويل مع المرض.

والراحل صالحي من موليد عام 1951 في مدينة جرجان (شمال ايران) وله باع طويل في الفن الايراني.


شارك صالحي في العديد من المسلسلات أهمها: "بيت في الظلام" و"غريب طوس" و"كيميا" و"الأخ العزيز" و....

وأما أهم الافلام التي شارك صالحي في تمثيلها فهي "السراب" و"داش آكل" و"مزرعة الأب" و"علي ووحش الغابة" و...

هذا وكانت للراحل مشاركات في مجال المسرح وقد مثل في العديد من المسرحيات كما قام بمهمة إخراج البعض الآخر منها.


 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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