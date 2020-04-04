يشارك الفيلم الايراني القصير "مقاوم للماء"(ضد آب) للمخرج داود رضائي في مهرجان " Humboldt Int'l" الدولي في امريكا.

وتم اختيار "مقاوم للماء" الى جانب 29 فيلما آخر للمشاركة في سباق المهرجان.

ويعتبر هذا الحدث الفني من أقدم المهرجانات التي يتولى ادارتها الطلاب وترتكز فعالياته على تبيين المشاكل الفردية والاجتماعية عبر عرض الافلام.

وكان من المقرر ان يقام المهرجان بين الفترة الـ24 حتى الـ28 من شهر ابريل الجاري في كاليفورنيا لكن تم تأجيل فعالياته بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء في ملخص "مقاوم للماء": ان سيامك تعرض لسوء المعاملة في الطفولة وبعد ذلك لم تكن حياته طبيعية حيث تطارده الذكريات وتسلب منه الاستقرار النفسي لكن تشاء الاقدار الى ان يرى مسبب كل ما مر به بعد 20 عاما...