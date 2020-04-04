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رقم الخبر: 278963 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 09:39 الاقسام: ثقافة وفن  
فن التطعيم بالخشب.. زخرفة الأشياء بواسطة العديد من المثلثات الصغيرة
من أقدم الحرف اليدوية

فن التطعيم بالخشب.. زخرفة الأشياء بواسطة العديد من المثلثات الصغيرة

فن التطعيم بالخشب أو "خاتم كاري" يعتبر من أقدم الحرف اليدوية ولكنّه لم يزل باق حيّا ومتمتعا بشعبية عالية في أرجاء العالم وهو في الحقيقة يشتمل على زخرفة الأشياء بواسطة العديد من المثلثات الصغيرة ذات جودة عالية منها؛ مثلثات تکون خشبية من أخشاب أبنوس أو عناب أو البقس أو قيقب أو الجوز وعظمية من عظام الحصان أو الجمل ومعدنية؛ بالإضافة الى الإستفادة من صدف وعاج الفيل للمزيد من الروعة والإناقة.

التطعيم بالخشب في ايران أيضا يتمتع من تاريخ طويل ولكنّه حصل على غاية الشعبية ومنتهى الجمال متزامنا مع عصر الصفويين بحيث أنّ الفنانين في تلك الفترة نجحوا في خلق الآثار الفاخرة التي أصبحت اليوم من روائع ايران الفنية الموصى بها مثل "باب مدرسة جهارباغ" في مدينة اصفهان ومقبرة الشيخ صفي الدين في مدينة اردبيل. وأمّا ايران في عصرنا الحاضر أيضا تعتبر أكبر مراكز العالم التي تعرض فيها فن التطعيم بالخشب والآثار الايرانية تحظى بالمكانة الأولى في المعارض الدولية. لا يزال يحتفظ هذا الفن الأنيق بشعبيته لا سيما في اصفهان حيث يمكنكم إيجاد الهدايا الفخمة المزخرفة بـ"خاتم كاري" مثل صناديق الديكور وصفحات الشطرنج والمجوهرات وبعض الآلات الموسيقية الخاصة وأيضا المنمنمات التي يتم تزئينها بفن التطعيم لتكن أكثر جمالا.


 

التطعيم بالخشبالتطعيم بالخشب
التطعيم بالخشبالتطعيم بالخشب
التطعيم بالخشبالتطعيم بالخشب
التطعيم بالخشبالتطعيم بالخشب
التطعيم بالخشبالتطعيم بالخشب
التطعيم بالخشبالتطعيم بالخشب
التطعيم بالخشبالتطعيم بالخشب
التطعيم بالخشبالتطعيم بالخشب
التطعيم بالخشبالتطعيم بالخشب
 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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