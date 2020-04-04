التطعيم بالخشب في ايران أيضا يتمتع من تاريخ طويل ولكنّه حصل على غاية الشعبية ومنتهى الجمال متزامنا مع عصر الصفويين بحيث أنّ الفنانين في تلك الفترة نجحوا في خلق الآثار الفاخرة التي أصبحت اليوم من روائع ايران الفنية الموصى بها مثل "باب مدرسة جهارباغ" في مدينة اصفهان ومقبرة الشيخ صفي الدين في مدينة اردبيل. وأمّا ايران في عصرنا الحاضر أيضا تعتبر أكبر مراكز العالم التي تعرض فيها فن التطعيم بالخشب والآثار الايرانية تحظى بالمكانة الأولى في المعارض الدولية. لا يزال يحتفظ هذا الفن الأنيق بشعبيته لا سيما في اصفهان حيث يمكنكم إيجاد الهدايا الفخمة المزخرفة بـ"خاتم كاري" مثل صناديق الديكور وصفحات الشطرنج والمجوهرات وبعض الآلات الموسيقية الخاصة وأيضا المنمنمات التي يتم تزئينها بفن التطعيم لتكن أكثر جمالا.