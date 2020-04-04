من أقدم الحرف اليدوية فن التطعيم بالخشب.. زخرفة الأشياء بواسطة العديد من المثلثات الصغيرة فن التطعيم بالخشب أو "خاتم كاري" يعتبر من أقدم الحرف اليدوية ولكنّه لم يزل باق حيّا ومتمتعا بشعبية عالية في أرجاء العالم وهو في الحقيقة يشتمل على زخرفة الأشياء بواسطة العديد من المثلثات الصغيرة ذات جودة عالية منها؛ مثلثات تکون خشبية من أخشاب أبنوس أو عناب أو البقس أو قيقب أو الجوز وعظمية من عظام الحصان أو الجمل ومعدنية؛ بالإضافة الى الإستفادة من صدف وعاج الفيل للمزيد من الروعة والإناقة.