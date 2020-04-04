وتمت ترجمةکتاب الشیعة والتشیع للسید محمد باقر الحکیم فی إثیوبیا الی اللغة الأمهرية حیث تمت طباعته أیضاً.

وقام الکاتب بدراسة الرؤی المختلفة تجاه المذهب الشیعي بالإضافة الی مدخل حول معنی الشیعة والتشیع وتأریخه.

وتطرق الکاتب فی فصول الکتاب الی معنی الشیعة والتشیع وفق الوثائق التأریخیة، والمعرفة الشیعیة، ومکانة الشیعة ، وصفات الشیعة ، والشفاعة والعفو من منظور الشیعة ، والنصب والغلو ومواضیع أخری. وقام المترجم والأکادیمي ومدیر حوزة "جعفرالطیار" للعلوم لدينية "محمدطاهر علي" بترجمة الکتاب وطباعته فی ألف نسخة.

الأمهرية هي لغة إثيوبيا الرسمية، ولغة سامية تتبع المجموعة الجنوبية الغربية ويتحدث بها سكان إثيوبيا. واللغةالأمهرية هي ثاني أكثر اللغات السامية انتشاراً بعد العربية، وهي لغة العمل الرسمية في إثيوبيا، وفي عدة ولايات ضمن النظام الفيدرالي الإثيوبي؛ هي لغة الجيش الإثيوبي والكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية التوحيدية، وهي لغة لحوالي2.7 مليون مهاجر خارج إثيوبيا.



