وإن کتاب "الإنسان الإلهي" من کتابة الناشط الثقافي والأدبي البارز الباکستاني "إقبال قزلباش" تم تأليفه في 278 صفحة.

وقامت دار نشر "عمار راولبندي" بطباعته في 500 نسخة.

وللکتاب مدخل بقلم المدرس الأسبق فی جامعة "الکوثر" في إسلام أباد الشیخ "محمد علی فاضل".

ویحتوی الکتاب علی سیرة الوجوه الدینیة البارزة في عالم الإسلام والتشیع.

ومن أبرز الوجوه التی یتطرق الیها الکاتب هم سید بن طاووس، والمحقق الثاني، والشیخ الکلیني، والعلامة المجلسي، والشیخ المفید، وآية الله المرعشي النجفي، والعلامة الحلي، والشیخ مرتضی مطهري، نواب صفوي، وآية الله بهجت.



