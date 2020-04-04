  • السبت ١٠ شعبان ١٤٤١
  • السبت , أبريل 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278961 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 09:35 الاقسام: ثقافة وفن  
إصدار کتاب "الإنسان الإلهي" باللغة الأردیة في باکستان

إصدار کتاب "الإنسان الإلهي" باللغة الأردیة في باکستان

أصدر الکاتب والباحث الباكستاني "إقبال قزلباش" کتاب "الإنسان الإلهي" باللغة الأردیة في باکستان.

وإن کتاب "الإنسان الإلهي" من کتابة الناشط الثقافي والأدبي البارز الباکستاني "إقبال قزلباش" تم تأليفه في 278 صفحة.

وقامت دار نشر "عمار راولبندي" بطباعته في 500 نسخة.

وللکتاب مدخل بقلم المدرس الأسبق فی جامعة "الکوثر" في إسلام أباد الشیخ "محمد علی فاضل".

ویحتوی الکتاب علی سیرة الوجوه الدینیة البارزة في عالم الإسلام والتشیع.

ومن أبرز الوجوه التی یتطرق الیها الکاتب هم سید بن طاووس، والمحقق الثاني، والشیخ الکلیني، والعلامة المجلسي، والشیخ المفید، وآية الله المرعشي النجفي، والعلامة الحلي، والشیخ مرتضی مطهري، نواب صفوي، وآية الله بهجت.


 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0690 sec