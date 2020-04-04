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رقم الخبر: 278960 تاريخ النشر: نيسان 04, 2020 الوقت: 09:31 الاقسام: ثقافة وفن  
إضاءة ثلاثية الأبعادعلى برج الحرية في طهران

إضاءة ثلاثية الأبعادعلى برج الحرية في طهران

تعبيرا عن التضامن والتعاطف مع جميع الدول التي ابتليت بفيروس كورونا ،تم تنفيذ إضاءة ثلاثية الأبعاد في برج الحرية بطهران.

وتضمنت الاضاءة ثلاثية الأبعاد ، رسائل مختلفة للمواطنين وللشعوب حول العالم بشأن كورونا.

ونشر "غلام حسين محمدي"،رئيس مركز الاعلام في بلدية طهران ومستشار عمدة طهران،على صفحته في تويتر، مقطع من فيلم الاضاءة ثلاثية الابعاد على برج الحرية لاعلان التضامن مع جميع الدول التي تكافح كورونا ، وكتب: "طهران هكذا دائما يقظة وعطوفة".

وتابع: اللوحات الضوئية التي رسمت على برج الحرية، لاتحمل سوى رسالة السلام والأمل.

وشددمحمدي على أن السلام والأمل يصان بالتعاطف بين بني الانسان،وعلى البشرية ان تحافظ عليه ولاتسمح بتسيسه.

 

برج الحريةبرج الحرية
برج الحريةبرج الحرية
برج الحريةبرج الحرية
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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