يُطلُّ علينا فصل الربيع أحد فصول السنة الأربعة بالبهجة والخضرة بعد أن ارتوت الارض من ماء السماء فصلاً كاملاً، وامتلأت السدود والآبار لتروي ظمأ الخلق جميعاً، واهتزت لتنبت الأعشاب والنباتات، واكتست بثوبها الأخضر من جديد معلنةً عن اعتدال الطقس وبدء الربيع؛ حينها ينبعث الأمل بتجدد مظاهر الحياة، وينتشر السرور، وتستريح الحواس بجمال الطبيعة وهدوئها. الربيع هو فصل التجدد والعطاء، والقوة والنشاط، تظهر فيه الشمس بأشعتها الناعمة بعد طول غياب واختفاء، وتعود الطيور المهاجرة إلى ديارها، إنّه الفصل الذي تنمو فيه البراعم والأشجار، وتزهو فيه ورود اللوز والكرز لتنشر رائحتها الجميلة في كل مكان، وتظهر فيه الفراشات بأجمل الألوان، لترسم أجمل لوحة فنية طبيعية مع زقزقة العصافير التي تحلِّق فوق جداول الماء، والأنهار بما ينعكس عليها من أشعة شمس ذهبية، إنّه فصل الحواس واللحظات الجميلة؛ فمناظره الخلابة تحرّك العيون، وأصوات المياه الجارية تُطرب الآذان، وتُنطق اللسان بالكلام المعسول، وتُحرِّك الوجدان ليستشعر هذا الحسن والإبداع، فلطالما تغنى الشعراء والأدباء بهذا الفصل البديع، والربيع فصل النزهات والحياة، حيث تنطلق الأسر في الربوع الخضراء لتستنشق عليل الهواء وتستمع بجمال المخلوقات.

يقول جبران خليل جبران: (في قلب كل شتاء ربيع نابض). يعود الربيع لنشكر الله على نعمه، ولنتفكر في خلقه وبديع صنعه، ولنحافظ على جمال مظاهره بالحفاظ على نظافة الغابات، وعدم قطع الأشجار، وتلويث المياه، والحرص على عدم ترك الأوساخ والمخلفات في أماكن تنزُّهنا، أو قتل الكائنات وإيذائها، فمن كرم الله علينا أن منَّ علينا بالربيع ومظاهره، ومن واجبنا الحفاظ على هذه المظاهر دون تشويهها.

أجمل ما في الطبيعة

الطبيعة تعني الحياة بما تحويه من حياة بريّة بالمعنى العام، وعالم مادي بالمعنى الفيزيائي، والطبيعة هي كلّ ما يحوي الكون من ظواهر أساسيّة. الطبيعة هي كل ما يحيط بنا على الأرض من سهول وجبال ووديان وصحاري وبحار، والتحوّلات الطبيعيّة التي تطرأ عليها بفعل الفصول الأربعة، فيأتي الشتاء يعرّي الأرض من كسائها الأخضر، يرويها بماء السماء الغائمة التي أخفت تحت هذا الغيم الرمادي سماءً زرقاء وأشعة شمسٍ ذهبية، تكمل جمال لوحة الطبيعة الإلهيّة، وبعد أن ظننا بأن الأرض قد أصابها الموت جراء برد الشتاء القارس لا يلبث أن يأتي الربيع بشمسه الخجولة فتبدأ تلك السحب بالتفتت ليظهر لون السماء من بينها بزرقتها الصافية التي تسلب الألباب، وتكتسي الأرض ببساط أخضر تزينها أزهار من شتى الألوان معلنةً ميلاداً جديداً لأرض تظهر وكأنها جديدة، تقلدها فراشات بألوانٍ زاهية تلهوا هنا وهناك، تحط على أشجارٍ ترتدي ثوباً من الأزهار، لا يلبث أن يأتي الصيف فتختفي الأزهار ويزداد لمعان أشعة الشمس ويتحوّل بساط الأرض الأخضر إلى أصفر بعد أن شوحته أشعّة الشمس، وتحلق أسراب الطيور تبحث عن ظلٍ يحميها من الحرارة فتحط على غصن شجرة تغطيه أوراقها، وتقتات من ثمر تلك الشجرة، فتبني أعشاشها، وتتّخذ من الأغصان مأوىً لها. على مدّ النظر تتسابق الحيوانات تنعم بالطبيعة الساحرة المتحوّلة المتقلّبة لتبدأ الغيوم من جديد تغطّي السماء معلنةً قدوم الخريف، تشيخ أوراق الأشجار وتصفرّ لتسقط ورقةً ورقة على الأرض ليغطيها التراب فتتحول إلى غذاء تتغذى عليه الشجرة بعد أن تغرقها الأمطار لتعيد دورة الحياة للأرض والشجرة من جديد. أجمل ما في الطبيعة هذا الحوار الأصمّ الساحر المتحوّل المتلوّن بتوالي الأيام بعيداً عن أيدي الإنسان الذي يلحق الخراب في المكان إن أراد، لكن إن أراد أن يصبح جزءاً من هذا الجمال ليشارك الطبيعة صمتها ويتأمل هدوءها الصاخب في دورة الحياة والموت الذي تعقبه حياة تحت قبة سماء تتلوّن في كل ساعة فتارة هي زرقاء صافية لتبدأ تكتسي ثوب الليل الأسود بعد أن خلعت عنها رداءها البرتقاليّ بفعل أشعة الغروب الآسرة، في وداع شمسٍ تعبت من التحليق وغفت أشعتها بعيداً خلف الجبال المترامية الأطراف أو في أعماق البحار البعيدة. فسبحان الخالق الذي خلق كل هذا الجمال في الطبيعة المحيطة حولنا.



