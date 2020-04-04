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رقم الخبر: 278958 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 16:54 الاقسام: اقتصاد  
تدشين خط النقل البحري بين مينائي بندرعباس وميناء السلطان قابوس

تدشين خط النقل البحري بين مينائي بندرعباس وميناء السلطان قابوس

اعلن المدير العام لمؤسسة تنمية التجارة التابعة لوزارة الصناعة تدشين خط النقل البحري (الحاويات) من بندرعباس الايرانية الى ميناء السلطان قابوس في مسقط وقال ان خط النقل البحري الذي تم اطلاقه لاول مرة سيبدا غدا السبت عملية نقل الفواكه والخضروات بسعر تنافسي .

واضاف حميد زادبوم بانه لم تتمكن كورونا ان تحول دون التجارة الذكية الايرانية رغم المشاكل التي خلقت امام تجارتنا الخارجية وسيتمكن الاقتصاد الايراني من اجتياز ازمة كورونا كما واجه في السنوات الماضية عقوبات قاسية واجتاز هذه المرحلة بكل قوة ووجد طريقه وسيتغلب على الازمة الحالية. واكد أنه تزامنا مع انتشار فيروس كورونا تم رصد الحدود يوميا عبر سفارات الدول والمشاورات في الدول الجارة وتم الاعلان عن اخباره عبر موقع دليل التاجر وغرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة. واضاف رغم انه هددت كورونا الاقتصاد والتجارة الخارجية لكن وفرت فرصة ذهبية لتنمية الصادرات في قطاعات اخرى بمافيها تصدير الخدمات. أعلنت شركة إدارة وتشغيل الموانئ العمانية «مرافي» قبل ذلك عن تدشين خط نقل بحري مباشر بين ميناء السلطان قابوس وميناء بندر عباس في جنوب ايران وذلك بواقع رحلتين في الأسبوع كمرحلة أولى في الوقت الذي تأمل فيه الشركة قريبا تدشين خط جديد إلى ميناء جاسك الايراني ايضا. ونقلت صحيفة "الوطن" العمانية عن أحمد بن محمد العبري الرئيس التنفيذي لـ «ـمرافي» أن الأسعار ستكون في متناول الجميع وهي أقل من تكلفة النقل البحري مما يفتح المجال لكل المهتمين والمتعاملين بالبضائع الاستهلاكية لرفد السوق المحلي دون اللجوء إلى الوسطاء.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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