اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة 53 الفا و 183 شخصا، والمتوفين 3294 والمتعافين17 الفا و935 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2715 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 53 الفا و183 حالة لغاية الان. واكد، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 17 الفا و935 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 134 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 3294 شخصا بينهم 4035 في وضع حرج.