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رقم الخبر: 278956 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 16:56 الاقسام: سياحة  
سوق قيصرية الأثرية بمحافظة إصفهان

سوق قيصرية الأثرية بمحافظة إصفهان

سوق قيصرية الأثرية يعتبر من اهم الاسواق القدیمة التي بنی في العهد الصفوي في مدينة اصفهان وسط ايران. یربط هذا السوق میدان العتیق بساحة نقش جهان

وساحة نقش جهان في مدينة اصفهان من الأماكن الأثرية التي تألق نجمها في العالم نموذج تاريخي في غاية الروعة والجمال بإعتبارها أول معلم ايراني قامت منظمة يونسكو للتراث العالمي بإحتسابها جزءاً لقائمتها. ولا تزال محلات تبیع انواع الاقمشة والاحذیة والمصنوعات الیدویة والبهارات والسجاد الیدوي في سوق قيصرية . توجد في السوق مساجد قدیمة فیه كمسجد شیشه ومسجد ذي الفقار ومسجد جارجي. تعلو مدخل قیصریة بنایة جمیلة مطلة علی الساحة والسوق كانت مكانا لاستقبال التجار الاجانب وفیها غرفة في غایة الجمال بزخارفها الجبسیة یعزف فیها العازفون

 
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مصدر الخبر: اي فيلم
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