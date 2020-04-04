ويشارك الفيلم في قسم "واجهة العالم" للدورة السابعة والعشرين من المهرجان . وكان من المقرر ان يقام المهرجان في الفترة بين الرابع والعشرين من ابريل الجاري حتى الرابع من مايو المقبل في مدينة تورونتو لكن تقرر وبفعل تفشي الكورونا أن يقام بشكل غيرحضوري، حيث سيحكم الحكام الأفلام المشاركة ويعلنون آراءهم بها في بداية مايو. ويسلط "العيون والأيدي" في 57 دقيقة الضوء على حياة زوج يظنان ان يكون احداهم عين والثاني يد للآخر...