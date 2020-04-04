  • السبت ١٠ شعبان ١٤٤١
  • السبت , أبريل 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278955 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 16:56 الاقسام: ثقافة وفن  
الفلم الايراني الوثائقي"العيون والأيدي" في سباق مهرجان كندي

الفلم الايراني الوثائقي"العيون والأيدي" في سباق مهرجان كندي

في مشاركته الدولية الأولى سيعرض الفيلم الوثائقي الايراني "العيون والأيدي"(جشم ها و دست ها) للمخرج بناه بر خدا رضائي في مهرجان "هات داكس" الدولي في كندا.

ويشارك الفيلم في قسم "واجهة العالم" للدورة السابعة والعشرين من المهرجان . وكان من المقرر ان يقام المهرجان في الفترة بين الرابع والعشرين من ابريل الجاري حتى الرابع من مايو المقبل في مدينة تورونتو لكن تقرر وبفعل تفشي الكورونا أن يقام بشكل غيرحضوري، حيث سيحكم الحكام الأفلام المشاركة ويعلنون آراءهم بها في بداية مايو. ويسلط "العيون والأيدي" في 57 دقيقة الضوء على حياة زوج يظنان ان يكون احداهم عين والثاني يد للآخر...

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0634 sec