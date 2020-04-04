وسيقام المهرجان بنسخته الثالثة في الفترة بين الحادي عشر حتى الثالث عشر من سبتمبر المقبل في مدينة هاستينغز بولاية نبراسكا الامريكية. و"ساعة النوم" يحكي قصة امرأة تدعى رؤيا تواجه ظروفا قد تفقد اثرها زوجها، ابنتها ومهنتها... وشارك في تمثيل الفيلم كل من سولماز قاسمي، آرمان عزيزي، نك ‌ناز ظفرنيا، آيدا ابراهيم‌زاده، حجت‌الاسلام محمد ميرزايي، حسين جداري فروغي، وحامد جيرودي. يذكر ان الفيلم سبق ان شارك في مهرجاني جاردن سيتي (GardenCity)السينمائي الدولي في الهند ومهرجان " Red Dirt" الدولي في امريكا.