  • السبت ١٠ شعبان ١٤٤١
  • السبت , أبريل 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278954 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 16:55 الاقسام: ثقافة وفن  
الفلم الايراني "ساعة النوم" في سباق مهرجان أمريكي

الفلم الايراني "ساعة النوم" في سباق مهرجان أمريكي

تأهل الفيلم الايراني القصير "ساعة النوم"(ساعت خواب) للمخرجة مينا سادات حسيني للمشاركة في مهرجان "Sandy Dennis" الدولي بأمريكا.

وسيقام المهرجان بنسخته الثالثة في الفترة بين الحادي عشر حتى الثالث عشر من سبتمبر المقبل في مدينة هاستينغز بولاية نبراسكا الامريكية. و"ساعة النوم" يحكي قصة امرأة تدعى رؤيا تواجه ظروفا قد تفقد اثرها زوجها، ابنتها ومهنتها... وشارك في تمثيل الفيلم كل من سولماز قاسمي، آرمان عزيزي، نك ‌ناز ظفرنيا، آيدا ابراهيم‌زاده، حجت‌الاسلام محمد ميرزايي، حسين جداري فروغي، وحامد جيرودي. يذكر ان الفيلم سبق ان شارك في مهرجاني جاردن سيتي (GardenCity)السينمائي الدولي في الهند ومهرجان " Red Dirt" الدولي في امريكا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/4156 sec