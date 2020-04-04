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|رقم الخبر: 278954
|تاريخ النشر: نيسان 03, 2020
|الوقت: 16:55
|الاقسام: ثقافة وفن
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الفلم الايراني "ساعة النوم" في سباق مهرجان أمريكي
تأهل الفيلم الايراني القصير "ساعة النوم"(ساعت خواب) للمخرجة مينا سادات حسيني للمشاركة في مهرجان "Sandy Dennis" الدولي بأمريكا.
وسيقام المهرجان بنسخته الثالثة في الفترة بين الحادي عشر حتى الثالث عشر من سبتمبر المقبل في مدينة هاستينغز بولاية نبراسكا الامريكية. و"ساعة النوم" يحكي قصة امرأة تدعى رؤيا تواجه ظروفا قد تفقد اثرها زوجها، ابنتها ومهنتها... وشارك في تمثيل الفيلم كل من سولماز قاسمي، آرمان عزيزي، نك ناز ظفرنيا، آيدا ابراهيمزاده، حجتالاسلام محمد ميرزايي، حسين جداري فروغي، وحامد جيرودي. يذكر ان الفيلم سبق ان شارك في مهرجاني جاردن سيتي (GardenCity)السينمائي الدولي في الهند ومهرجان " Red Dirt" الدولي في امريكا.
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