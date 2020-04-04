قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن السعر اليومي لسلة خاماتها هبط إلى 16.87 دولارا للبرميل في الأول من أبريل/نيسان الحالي، مقارنة بـ 22.61 دولارا في اليوم السابق له، ليسجل أدنى مستوى منذ استحداث السلة في 16 يونيو/حزيران 2005.

وتضم السلة، المزيج الصحراوي الجزائري وجيراسول الأنغولي ودجينو الكونغولي وزافيرو من غينيا الاستوائية ورابي الخفيف الجابوني والخام الإيراني الثقيل. وتشمل أيضا خام البصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي. وحسب بيانات أوردتها وكالة الأناضول، فقد هبط سعر برميل النفط الكويتي 35% على أساس يومي، أي ما يعادل 9.02 دولارات خلال تعاملات أمس الأربعاء، في أول يوم تداول بعد انقضاء اتفاق "أوبك بلس"، الذي انتهى العمل به في 31 مارس/آذار الماضي. وحسب بيان مؤسسة البترول الكويتية، الخميس، بلغ سعر برميل النفط الكويتي نحو 16.68 دولارا في تداولات الأربعاء، مقابل 25.70 دولارا في تداولات اليوم السابق له. وتراجعت الأسعار نحو 50% إلى ما يقل عن 26 دولارا للبرميل منذ أن أخفقت منظمة (أوبك) ومنتجون آخرون كبار بقيادة روسيا الشهر الماضي في تمديد اتفاقهم بشأن الإنتاج.