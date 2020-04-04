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رقم الخبر: 278952 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 14:01 الاقسام: رياضة  
قناة فرنسية تفشل في التمييز بين ميسي وشبيهه الإيراني

قناة فرنسية تفشل في التمييز بين ميسي وشبيهه الإيراني

خصصت قناة "إم 6" الفرنسية فقرة بشأن قائمة نجوم الرياضة المتبرعين بالأموال بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، وعندما بدأت المذيعة الحديث عن ليونيل ميسي، ظهر وراءها خطأ فادح.

فبدلا من أن يظهر في الخلفية أفضل لاعب في العالم ست مرات، ظهر الإيراني رضا برستش الذي اشتهر مؤخرا بشبهه الكبير بمهاجم برشلونة، بحسب ما نقله موقع "إي إس بي إن". loading وسرعان ما انتشرت هذه الفقرة التي بثتها القناة، السبت الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات الساخرة من الخطأ الكبير. وكان كل من ميسي وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تبرعا بمليون يورو لكل منهما لتقديم مساعدات طبية لمكافحة الوباء العالمي. واشترك كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، مع وكيل أعماله جورج منديز، في التبرع بأجهزة طبية لمستشفيات في بلده البرتغال. كما انضم لاعب التنس السويسري روجر فيدرر إلى القائمة، وأعلن المصنف الأول على العالم سابقا وزوجته التبرع بمليون فرنك سويسري (1.02 مليون دولار) للعائلات المتضررة من الفيروس في بلاده. وكتب فيدرر في حسابه على تويتر قائلا إن هذه أوقات صعبة على الجميع، ولا يجب أن يُترك أي شخص وحده.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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