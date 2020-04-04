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رقم الخبر: 278951 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 14:00 الاقسام: رياضة  
الليغا الإسباني يجهز خطة من 4 مراحل لعودة الدوري

الليغا الإسباني يجهز خطة من 4 مراحل لعودة الدوري

تعمل رابطة الليغا الإسبانية لكرة القدم على وضع خطة من 4 مراحل مختلفة، لاستئناف مباريات الدوري من دون أي خطورة على صحة اللاعبين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأرسلت الليغا تقريرا لجميع الأندية الإسبانية يوضح البروتوكول المتبع في حالة العودة للتدريبات الجماعية، وذلك استعدادا لعودة البطولات الدولية والأوروبية المؤجلة منذ عدة أسابيع. واستطاعت شبكة "كوبي" الإسبانية الوصول إلى هذا التقرير المكون من 4 مراحل مختلفة، وذلك وفقا لصحيفة "آس". ويرى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وفريقه أنه من الضروري العودة للتدريبات قبل 15 يوما من عودة البطولات، بالإضافة إلى ضرورة اتباع 4 مراحل أساسية هي: الإعداد للتدريبات (الإحماء)، تدريبات بشكل انفرادي، تدريبات مكونة من 8 لاعبين في 3 مجموعات مختلفة، وفي النهاية، التدريبات الجماعية. ووفقا للتقرير، فإن الليغا ترى أنه من الضروري عزل اللاعبين والجهاز الفني في فندق أو في المدينة الرياضية الخاصة به، مؤكدا أنه لا يمكن الوصول إلى هذه المرافق إلا للمسموح لهم فقط، وبهذا يمنع انتقال العدوى والتي ربما تتسبب في إعاقة البطولة المحلية مرة أخرى. الأمر المهم في هذه الخطة، يتمثل في قيام الليغا قبل 72 ساعة من استئناف البطولة، بعمل اختبارات فيروس كورونا لجميع اللاعبين في الدوري الإسباني، بل أيضا لجميع المحيطين بهم من أجل تطبيق بروتوكول العزل للحالات الإيجابية. وأشارت صحيفة "آس" يوم أمس، أن هناك مصادر من داخل ريال مدريد تؤكد أن العودة للتدريبات الجماعية في "المرينغي" مرهونة بظهور علاج فعال أو لقاح ضد فيروس "كوفيد 19"، الأمر الذي لم يتوصل إليه العلماء حول العالم حتى هذه اللحظة. يذكر أن رابطة الليغا أعلنت عن قرار وقف البطولة منذ بداية انتشار فيروس كورونا في إسبانيا وذلك لحماية اللاعبين والجهاز الفني من الإصابة بهذا الوباء، تحديدا بعد أعلان ريال مدريد عن إصابة أحد لاعبيه في فريق كرة السلة وإلغاء التدريبات الجماعية لحين إشعار آخر

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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