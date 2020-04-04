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رقم الخبر: 278949 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 13:59 الاقسام: دوليات  
عدد الإصابات الحقيقية بكورونا في العالم قد يكون 10 ملايين شخص

عدد الإصابات الحقيقية بكورونا في العالم قد يكون 10 ملايين شخص

قال رئيس الخدمات الطبية في أستراليا، إن ما يصل إلى 10 ملايين شخص في العالم ربما أصيبوا بفيروس كورونا، لكن نقص الاختبارات في بعض البلدان لا يكشف عن العدد الحقيقي للمصابين.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم، وفق بيانات رسمية، إلى مليون إصابة اليوم الجمعة، لكن رئيس الخدمات الطبية في أستراليا بريندان ميرفي، قال إن الحجم الحقيقي لتفشي المرض في العالم قد يصل إلى عشرة أضعاف. وأضاف ميرفي للصحفيين "لقد تجاوزنا مليون إصابة في جميع أنحاء العالم. لكننا نعتقد أن العدد الحقيقي هو خمسة أو عشرة أضعاف". ولفت ميرفي إلى أن معدلات الوفيات تتفاوت بشدة حول العالم لدرجة أنه يعتقد أن الكثير من الإصابات لا يتم اكتشافها. ودعت منظمة الصحة العالمية البلدان إلى زيادة الاختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، كما سلط بعض المنتقدين الضوء على الاختلافات في كيفية احتساب بعض الدول لحالات الإصابة. وأبلغت أستراليا عن نحو 5300 إصابة و28 حالة وفاة حتى الآن، بينما قالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية، في وقت سابق إنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحات لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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