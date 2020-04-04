وبذلك تجاوزت فرنسا ، الولايات المتحدة الاميركية في عدد الوفيات والتي سجلت 1049 حالة وفاة في غضون 24 ساعة. وبلغ عدد الاصابات في فرنسا 59105 اصابة وعدد الوفيات 5387 حالة وفاة، فيما سجلت اميركا 245372 اصابة بفيروس كورونا و6095 حالة وفاة. وبلغ اجمالي الاصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم مليون اصابة، والوفيات اكثر من 53 الف حالة، وتتصدر ايطاليا قائمة الوفيات حيث بلغت 13915 حالة وفاة، تليها اسبانيا 10348 حالة وفاة.