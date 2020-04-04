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رقم الخبر: 278947 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 13:57 الاقسام: دوليات  
ارتفاع قياسي في عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا

ارتفاع قياسي في عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا

سجلت فرنسا ارتفاعا قياسيا جديدا في عددالوفيات بفيروس كورونا في فرنسا حيث بلغت 1355 حالة وفاة في غضون ال 24 ساعة الماضية.

وبذلك تجاوزت فرنسا ، الولايات المتحدة الاميركية في عدد الوفيات والتي سجلت 1049 حالة وفاة في غضون 24 ساعة. وبلغ عدد الاصابات في فرنسا 59105 اصابة وعدد الوفيات 5387 حالة وفاة، فيما سجلت اميركا 245372 اصابة بفيروس كورونا و6095 حالة وفاة. وبلغ اجمالي الاصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم مليون اصابة، والوفيات اكثر من 53 الف حالة، وتتصدر ايطاليا قائمة الوفيات حيث بلغت 13915 حالة وفاة، تليها اسبانيا 10348 حالة وفاة.

 
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مصدر الخبر: فارس
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