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رقم الخبر: 278946 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 13:56 الاقسام: دوليات  
بايدن ينتقد سياسة ترامب ضد إيران ويدعو لتخفيف إجراءات الحظر

بايدن ينتقد سياسة ترامب ضد إيران ويدعو لتخفيف إجراءات الحظر

دعا المرشح الرئاسي المحتمل عن الحزب الديمقراطي، جو بايدن، الخميس، إلى تخفيف اجراءات الحظر الأميركيّة الاحادية على إيران، ، منتقدا سياسة ترامب في ممارسة الضغوط القصوى.

ودعا بايدن إلى الحد من معاناة إيران في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة يهدد دول العالم جميعها. وقال بايدن: "على الولايات المتحدة إنشاء قناة تُخَصّص للمصارف والشركات من أجل العمل في إيران، إضافة إلى إصدار تراخيص لبيع طهران أدوية وأجهزة طبية". ودعا إلى إعطاء ضمانات لجمعيّات الإغاثة بعدم معاقبتها في حال نشطت في إيران. وانتقد بايدن سياسة ترامب ضد إيران، واعتبر أن حملة "الضغوط القصوى" التي قادها ضد طهران التي تشمل اجراءات حظر شاملة، "أتت بنتائج عكسيّة". وقال بايدن في بيان: "لا معنى في خضم أزمة صحية عالمية، أن نجمع بين الفشل والقسوة من خلال منع الوصول إلى المساعدات الإنسانية المطلوبة". وأضاف، "إن وضع قيود على تدفّق المساعدات الإنسانية الدولية بشكل مصطنع، سعيا وراء تسجيل نقطة سياسية (...)، سيزيد من التهديد الذي يشكله هذا الفيروس على الشعب الأميرؤكي، حاليا وفي المستقبل". وجاء هذا النداء بعد يوم من قيادة منافسه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي بيرني ساندرز تحرّكا مع مشرّعين من ذوي الميول اليساريّة، للدّعوة إلى رفع اجراءات الحظر الأميركية المفروضة على إيران، حيث توفي فيها أكثر من 3,100 شخص جراء "كوفيد-19".

 
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مصدر الخبر: فارس
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