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رقم الخبر: 278945 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 13:56 الاقسام: محليات  
رئيسا البرلمان السوري والروسي يبعثان برسائل الى لاريجاني

رئيسا البرلمان السوري والروسي يبعثان برسائل الى لاريجاني

بعث رئيسا البرلمانين الروسي والسوري ومجموعة الصداقة الباكستانية والايرانية برسائل منفصلة الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني اثر اصابته لفيروس كورونا و تمنوا له الشفاء والصحة.

واعرب السفيران الروسي والسوري لدى طهران اليوم الجمعة خلال الرسالتين المنفصلتين عن قلق رئيسي الدوما الروسي ومجلس الشعب السوري بشأن تلقي خبر اصابة رئيس مجلس الشورى الاسلامي على لاريجاني بفيروس كورونا واسألا الله التعالى ان يمن عليه بالشفاء و العافية . كما ارسلت مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية والايرانية رسالة تمنت فيها بالشفاء العاجل لرئيس مجلس الشورى الاسلامي. وافادت العلاقات العامة لمجلس الشورى الاسلامي امس الخميس في بيان بانه خضع رئيس مجلس الشوري علي لاريجاني لاختبار اثر ظهور بعض الاعراض له و ثبت ٰاصابته بفیروس کورونا ويكون حاليا تحت الحجر الصحي ويتلقى العلاج .

 
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مصدر الخبر: ارنا
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