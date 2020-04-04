واعرب السفيران الروسي والسوري لدى طهران اليوم الجمعة خلال الرسالتين المنفصلتين عن قلق رئيسي الدوما الروسي ومجلس الشعب السوري بشأن تلقي خبر اصابة رئيس مجلس الشورى الاسلامي على لاريجاني بفيروس كورونا واسألا الله التعالى ان يمن عليه بالشفاء و العافية . كما ارسلت مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية والايرانية رسالة تمنت فيها بالشفاء العاجل لرئيس مجلس الشورى الاسلامي. وافادت العلاقات العامة لمجلس الشورى الاسلامي امس الخميس في بيان بانه خضع رئيس مجلس الشوري علي لاريجاني لاختبار اثر ظهور بعض الاعراض له و ثبت ٰاصابته بفیروس کورونا ويكون حاليا تحت الحجر الصحي ويتلقى العلاج .