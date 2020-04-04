الناتو يقرر توسيع مهامه في العراق أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ الخميس، أن حلف شمال الأطلسي قرر توسيع مهمته في العراق عبر القيام بتدريب كوادر الجيش العراقي والقوات الأمنية، على حد قوله.