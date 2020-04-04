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|رقم الخبر: 278941
|تاريخ النشر: نيسان 03, 2020
|الوقت: 12:35
|الاقسام: عربيات
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الناتو يقرر توسيع مهامه في العراق
أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ الخميس، أن حلف شمال الأطلسي قرر توسيع مهمته في العراق عبر القيام بتدريب كوادر الجيش العراقي والقوات الأمنية، على حد قوله.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في ختام لقاء أجراه وزراء خارجية دول الحلف عبر دائرة تلفزيونية، قال ستولتنبيرغ: "اتفقنا على توسع مهمتنا في العراق، عبر وضع تدريب ضباط الصف وخبراء الألغام وكوادر الشرطة الفدرالية في إطار برنامجها".
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