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رقم الخبر: 278939 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 12:34 الاقسام: عربيات  
الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في الجوف

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في الجوف

اعلنت مصادر اخبارية عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية اليمنية على مواقع جديدة في محافظة الجوف.

وتمكنت القوات المسلحة اليمنية من السيطرة على مواقع خلف معسكر اللبنات جنوب شرق مديرية الحزم. كما تصدت الدفاعات الجوية اليمنية لطائرة حربية معادية في سماء مديرية الحزم بمحافظة الجوف. وأكدت المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لطائرة حربية معادية في سماء مديرية الحزم- محافظة الجوف وأجبرتها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ أي أعمال عدائية. والتقدم اليمني في محافظة الجوف مستمر على قدم وساق يتخلله انجازات نوعية واعلنت قوات الجيشِ واللجان الشعبية اليمنية خلال الايام الاخيرة عن تحرير المزيدِ من المناطقِ في محافظة الجوف شمال البلادِ من بينها مركز المحافظة.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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