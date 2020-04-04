قررت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، الخميس، تعليق رخصة مكتب وكالة "رويترز" في العراق لثلاثة اشهر وتغريمها 25 مليون دينار على خلفية نشر خبر يتعلق بعدد الاصابات بكورونا في البلاد

وكانت صحيفة النيويورك تايمز نقلا عن وكالة رويترز قد نشرت خبرا تضمن ان هناك الاف الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق، وذكرت ان الحكومة اخفت هذه الاعداد وطلبت من الكوادر الطبية عدم التحدث مع الاعلام حولها.