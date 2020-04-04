ووجّه القبطان بريت كروزير رسالة إلى رؤسائه حثهم فيها على التحرك للحؤول دون موت قوات أمريكية، خارج إطار الحرب. لكن القائم بأعمال قائد البحرية الأميركية، توماس مودلي، قال إن القبطان "أبدى رأياً ضعيفاً للغاية". وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 100 شخص على متن السفينة أصيبوا الفيروس. وأبلغ مودلي الصحفيين يوم امس الخميس أن الكابتن كروزير تم فصله بسبب تسريب الرسالة إلى وسائل الإعلام. وقال إن الرسالة "خلقت انطباعاً بأن البحرية لم ترد على أسئلته". ويجري حالياً عزل أفراد طاقم السفينة غير المصابين، وهم أكثر من 4 آلاف شخص، في جزيرة غوام. يأتي ذلك بعد أن صرحت حاكمة إقليم الجزيرة الأميركية في غرب المحيط الهادئ أنهم يمكنهم البقاء طالما لم يكن لديهم أي تفاعل مع السكان المحليين. وكانت الحاكمة قالت سابقاً إنه سيتم نقل الأفراد غير المصابين بالفيروس على متن حاملة الطائرات إلى فنادق أو إلى الحجر الصحي في قاعدة بحرية. وحتى الآن، لا يُسمح للبحارة بالابتعاد عن رصيف القاعدة البحرية في الجزيرة.