آخر تحديث : الجمعة 3 نيسان /ابريل 2020 – الساعة العاشرة صباحا ( حسب التوقيت المحلي) - اجمالي عدد الاصابات : ۱,۰۱۶,۲۷۸ شخصا - اجمالي عدد الوفيات : ۵۳,۲۳۶ شخصا - اجمالي عدد المتعافين : ۲۱۳,۱۲۶ شخصا اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي : الولایات المتحدة، المصابون : ۲۴۵,۳۴۱ - الوفيات : ۶,۰۹۵ - المتعافون :۱۰,۴۰۳ ايطاليا، الاصابات : ۱۱۵،۲۴۲ – الوفيات : ۱۳،۹۱۵- المتعافون : ۱۸،۲۷۸ اسبانیا، المصابون : ۱۱۲,۰۶۵- الوفيات : ۱۰,۳۴۸- المتعافون :۲۶،۷۴۳ الصين، المصابون : ۸۱,۶۲۰- الوفيات : ۳,۳۲۲- المتعافون : ۷۶,۵۷۱ المانيا ، المصابون : ۸۴,۷۹۴- الوفيات :۱,۱۰۷- المتعافون : ۲۲,۴۴۰ فرنسا، المصابون : ۵۹,۱۰۵ الوفيات : ۵,۳۸۷ المتعافون : ۱۲,۴۲۸ ایران، المصابون : ۵۰،۴۶۸ الوفيات : ۳،۱۶۰- المتعافون : ۱۶،۷۱۱ بريطانيا، المصابون :۳۳,۷۱۸ الوفيات :۲،۹۲۱- المتعافون : ۱۳۵