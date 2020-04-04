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رقم الخبر: 278936 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 12:33 الاقسام: دوليات  
آخر إحصائيات انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر إحصائيات انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في انحاء العالم لغاية اليوم الجمعة ۱,۰۱۶,۲۷۸ شخصا.

آخر تحديث : الجمعة 3 نيسان /ابريل 2020 – الساعة العاشرة صباحا ( حسب التوقيت المحلي) - اجمالي عدد الاصابات : ۱,۰۱۶,۲۷۸ شخصا - اجمالي عدد الوفيات : ۵۳,۲۳۶ شخصا - اجمالي عدد المتعافين : ۲۱۳,۱۲۶ شخصا اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي : الولایات المتحدة، المصابون : ۲۴۵,۳۴۱ - الوفيات : ۶,۰۹۵ - المتعافون :۱۰,۴۰۳ ايطاليا، الاصابات : ۱۱۵،۲۴۲ – الوفيات : ۱۳،۹۱۵- المتعافون : ۱۸،۲۷۸ اسبانیا، المصابون : ۱۱۲,۰۶۵- الوفيات : ۱۰,۳۴۸- المتعافون :۲۶،۷۴۳ الصين، المصابون : ۸۱,۶۲۰- الوفيات : ۳,۳۲۲- المتعافون : ۷۶,۵۷۱ المانيا ، المصابون : ۸۴,۷۹۴- الوفيات :۱,۱۰۷- المتعافون : ۲۲,۴۴۰ فرنسا، المصابون : ۵۹,۱۰۵ الوفيات : ۵,۳۸۷ المتعافون : ۱۲,۴۲۸ ایران، المصابون : ۵۰،۴۶۸ الوفيات : ۳،۱۶۰- المتعافون : ۱۶،۷۱۱ بريطانيا، المصابون :۳۳,۷۱۸ الوفيات :۲،۹۲۱- المتعافون : ۱۳۵

 
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مصدر الخبر: ارنا
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