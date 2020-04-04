واصلت الولايات المتحدة الأميركية خرقها القوانين الدولية حيث أدخلت قافلة جديدة مؤلفة من سيارات وآليات محملة بمواد لوجستية تستخدم في التحصينات الهندسية العسكرية إلى ريف الحسكة قادمة من العراق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر أهلية قولها، إنها رصدت دخول قافلة مؤلفة من 20 شاحنة تابعة لقوات الاحتلال الأميركي إلى قاعدتها اللاشرعية في مطار خراب الجير في محيط المالكية بريف الحسكة قادمة من العراق تحمل مواد لوجستية متنوعة. وأدخلت قوات الاحتلال الأميركي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.