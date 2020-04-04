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رقم الخبر: 278933 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 10:38 الاقسام: رياضة  
الايراني يزداني يتصدر التصنيف الدولي للمصارعين في وزن 86 كغم

الايراني يزداني يتصدر التصنيف الدولي للمصارعين في وزن 86 كغم

تصدر المصارع الايراني حسن يزداني، التصنيف الذي اصدره الاتحاد الدولي للمصارعين الاولمبيين في وزن 86 كغم.

وتصدر الايراني حسن يزداني مصارعي الوزن 86 كغم برصيد 60 نقطة، وحل ثانيا الهندي ديباك بونيا (54 نقطة)، تلاه الروسي آرتور نايفونوف (47 نقطة) ومن ثم مايلس ناظم امينة من سان مارينو (40 نقطة). وبالنسبة لبقية المصارعين الايرانيين في الاوزان الاخرى، جاء رضا اطري، في المرتبة الثامنة في وزن 57 كغم برصيد 20 نقطة. وفي وزن 97 كغم جاء مجتبى كليج، في المرتبة التاسعة برصيد 20 نقطة. وفي وزن 125 كغم حل يدالله محبي، في المرتبة العاشرة برصيد 19 نقطة. يذكر ان دورة الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو التي كانت مقررة صيف العام الجاري تأجلت عاما لتقام العام المقبل 2021.

 
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مصدر الخبر: فارس
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