  • السبت ١٠ شعبان ١٤٤١
  • السبت , أبريل 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278932 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 10:36 الاقسام: محليات  
وزير الداخلية الإيراني يؤكد استمرار تنفيذ خطة التباعد الاجتماعي

وزير الداخلية الإيراني يؤكد استمرار تنفيذ خطة التباعد الاجتماعي

اكد وزير الداخلية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الخميس، أن العمل مستمر بخطة التباعد الاجتماعي لغاية التوصل الى دواء مضاد لفايروس كورونا، مضيفا ان عودة الظروف الطبيعية في بعض مرافق المجتمع لا تعني زوال خطر هذا الفايروس.

وفي تصريح له بعد اجتماع اللجنة الاجتماعية والامنية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة فايروس كورونا، حذر عبد الرضا رحماني فضلي من تداعيات عدم رعاية التعليمات الوقائية للحدّ من تفشي هذا الفايروس. واضاف رحماني فضلي: ان السبيل الوحيد لتحقيق الاهداف المنشودة في هذا السياق يمكن في مواصلة العمل بالاجراءات الصحية والطبية الصادرة عن اللجنة الوطنية بدقة تامة؛ لاسيما تنفيذ خطة التباعد الاجتماعي الذي سجّل نتائج جيدة خلال الايام الاخيرة في البلاد، مؤكدا مواصلة العمل بخطة التباعد الاجتماعي على صعيد البلاد، لغاية التوصل الى دواء مضاء لفايروس كورونا، ومبينا ان عودة الظروف الطبيعية في بعض مرافق المجتمع لا تعني زوال خطر هذا الفايروس من البلاد. واشار وزير الداخلية الى حضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة التعليم والتربية والعلوم اجتماع اللجنة الوطنية لاحتواء فايروس كورونا اليوم؛ مبينا ان النقاش دار حول سبل عودة النشاط في بعض الاقسام المنضوية، حيث قدم هؤلاء المسؤولون شرحا للظروف الراهنة والبروتوكولات اللازمة في هذا الخصوص. وحول عودة النشاطات الاقتصادية في كلا القطاعين الخاص والعام، اشار رحماني فضلي الى انه تقرر في هذا الاجتماع اعداد بروتوكول مشترك من قبل وزارتي الصحة والصناعة والنقابات الاقتصادية وتقديم المقترحات العملية والتجريبية حول سبل تنفيذ هذه الاجراءات.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0637 sec