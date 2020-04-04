وبذلك تكون أول شركة أميركية تعلن بدء إفلاسها في الوقت الحالي بسبب هبوط أسعار الخام، التي انخفضت بنسبة 50% خلال أقل من شهر. ورغم أن "وول ستريت جورنال" قالت إن الشركة الأميركية المذكورة بدأت في الـ1 من نيسان/أبريل إجراءات الإفلاس، إلا أن الشركة قالت في بيان، إنها بدأت عملية إعادة هيكلة مالية بسبب انخفاض أسعار الطاقة. وتمتلك Whiting Petroleum Corporation نحو 585 مليون دولار في حساباتها المصرفية، لكنها مدينة بقروض قيمتها 2.2 مليار دولار. وفي ظل ذلك تراجع سعر سهم الشركة بنحو ملحوظ، بنسبة 45%، ليتم تداول السهم الواحد عند 0.39 دولار.