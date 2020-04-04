اكد مندوب وسفير ايران الدائب لدى منظمة الامم المتحدة "مجيد تخت روانجي"، ردا على المزاعم الامريكية الاخيرة حول الدبلوماسيين الايرانيين، ان الاكاذيب التي يروج لها المسؤولون الامريكيون ضد ايران لن تخدع احدا.

واضاف "تخت روانجي" في تغريدة نشرها امس الخميس عبر حسابه بموقع تويتر، ان الاتهامات الموجهة من جانب المسؤولين الامريكيين ضد ايران لا تنحصر بأي حدود او قيود. وتابع، "في الوقت الذي بات العالم اجمع منشغلا بتظافر الجهود لمكافحة فيروس "كوفيد 19" داعيا امريكا الى الكف عن ارهابه الاقتصادي، يدأب وزير خارجية هذا البلد دون الاكتراث الى ذلك على بثّ الاكاذيب، واليوم ضد الدبلوماسيين الايرانيين. وشدد الدبلوماسي الايراني على، ان الاكاذيب التي يروج لها المسؤولون الامريكيون ضد ايران لن تخدع احدا.