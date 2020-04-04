وزير الثقافة يدعو الرعايا الايرانيين في الخارج الى مواجهة الاعلام الاجنبي المناوئ نشر وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "سيد عباس صالحي" تغريدة اليوم الخميس، اشار فيها الى الضغوط الناجمة عن الحظر التي يمرّ بها المواطنون الايرانيون في الخارج؛ داعيا كل مواطن ان يعمل كوسيلة اعلامية لصدّ وسائل الاعلام الاجنبية المناوئة للجمهورية الاسلامية.