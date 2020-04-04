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رقم الخبر: 278929 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 10:34 الاقسام: ثقافة وفن  
وزير الثقافة يدعو الرعايا الايرانيين في الخارج الى مواجهة الاعلام الاجنبي المناوئ

وزير الثقافة يدعو الرعايا الايرانيين في الخارج الى مواجهة الاعلام الاجنبي المناوئ

نشر وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "سيد عباس صالحي" تغريدة اليوم الخميس، اشار فيها الى الضغوط الناجمة عن الحظر التي يمرّ بها المواطنون الايرانيون في الخارج؛ داعيا كل مواطن ان يعمل كوسيلة اعلامية لصدّ وسائل الاعلام الاجنبية المناوئة للجمهورية الاسلامية.

وتطرق صالحي، في تغريدته الى النشاطات الاخيرة لوكالات الانباء الاجنبية ضد ايران؛ داعيا الرعايا الايرانيين في الخارج الى مواجهة هذه التحركات.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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