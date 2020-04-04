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رقم الخبر: 278928 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 10:34 الاقسام: محليات  
مصدر برلماني يعلن اصابة لاريجاني بفيروس كورونا

مصدر برلماني يعلن اصابة لاريجاني بفيروس كورونا

اعلنت الدائرة الاعلامية العامة بمجلس الشورى الاسلامي، اصابة رئيس البرلمان "علي لاريجاني" بفيروس كورونا.

واوضح المصدر نفسه في بيان امس الخميس، ان نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له رئيس البرلمان لتحديد اصابته بالفيروس، كانت ايجابية. واضاف البيان، انه نظرا للاتصالات المتكررة من جانب بعض النواب للاطلاع على الوضع الصحي لرئيس مجلس الشورى الاسلامي، فقد خضع السيد لاريجاني بعد مشاهدة بعض الاعراض (المرضية)، للفحص الطبي الذي اظهر اصابته بالفيروس، وبالتالي دخل الحجر الصحي لتلقي العلاج. وفي سياق متصل كانت الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي قد اعلنت، في بيان الثلاثاء (31 اذار/مارس 2020)، اصابة 23 من اجمالي 100 نائب كانوا قد خضعوا لفحص كورونا، بهذا المرض.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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