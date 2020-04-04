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رقم الخبر: 278927 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 10:33 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: جميع الاجهزة امضت ايام النوروز في خدمة المواطنين والحفاظ على صحتهم

الرئيس روحاني: جميع الاجهزة امضت ايام النوروز في خدمة المواطنين والحفاظ على صحتهم

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان جميع الاجهزة الحكومية وغير الحكومية قامت خلال ايام عطلة النوروز باداء مسؤوليتها وبذلت جهودها للحفاظ على صحة المواطنين.

واضاف: ان النظام الصحي والاجهزة الحكومية وغير الحكومية امضت ايام النوروز باداء مسؤوليتها وبذل الجهود للحفاظ على صحة المواطنين. وتابع: ان اجتماعات اللجنة الوطنية لادارة كورونا ومجلس الوزراء وكذلك اللجنة الاقتصادية عقدت باستمرار للعمل على اتخاذ القرارات وتقديم الدعم اللازم في اقصر فترة زمنية ممكنة. واضاف الرئيس روحاني، ان تنظيم اجتماعات عبر الفيديو كونفرانس مع مسؤولي المحافظات والمستشفيات والاطباء، ادى للوصول الى تقييم ادق عن اوضاعهم وحاجاتهم. وقال، ان الاجتماعات والبرامج المتعلقة بقضية كورونا، شكلت غالبية برامج عمل رئيس الجمهورية خلال الاسبوعين الاولين من العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) حيث تم تقديم عرض مختصر لها بعد دقائق من بداية العام.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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