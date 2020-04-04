أعلن سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية سترسل جهازين للتشخيص السريع لفيروس كورونا إلى ايران.

وقال كاظم غريب آبادي في تصريح للصحفيين الخميس: انه وفي ضوء المشاورات التي أجريت، سترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران قريبا جهازين للتشخيص السريع لفيروس كورونا (RT-PCR). وأضاف غريب آبادي: سيتم إرسال معدات للحماية الشخصية لمستخدمي الجهازين، والمعدات المتعلقة بالتشغيل والتحديث والمعايرة والعدة الخاصة للتشخيص مع الجهازين اللذين تستخدم فيهما 3 تقينات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.