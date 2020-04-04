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رقم الخبر: 278922 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 10:30 الاقسام: رياضة  
احدث تصنيف اولمبي للاعبي التايكواندو الايرانيين

احدث تصنيف اولمبي للاعبي التايكواندو الايرانيين

اعلن الموقع الرسمي للاتحاد العالمي للتايكواندو احدث تصنيف اولمبي للاعبي التايكواندو من ضمنهم اللاعبين الايرانيين.

وجاء ترتيب لاعبي التايكواندو الايرانيين وفق التصنيف المعلن من قبل الاتحاد العالمي للتايكواندو كالتالي: في وزن (تحت 58 كغم) حل آرمین هادي‌ بور في المركز الخامس وفرزان عاشورزاده في المركز 30. وفي وزن (تحت 68 كغم) جاء ميرهاشم حسيني في المركز 7 وسروش احمدي في المركز 14 وامير محمد بخشي في المركز 23 . وفي وزن (تحت 80 كغم) حل محمد علي خسروي في المركز 32 وعلي اشكوريان في المركز 34 . وفي وزن (فوق 80 كغم) حل سجاد مرداني في المركز 8 وسعيد رجبي في المركز 29 . وبالنسبة للسيدات حلت ناهيد كياني في المركز 44 ومهلا مؤمن زادة في المركز 62 في وزن (تحت 49 كغم). وفي وزن (تحت 67 كغم) حلت يلدا ولي نجاد في المركز 21 وكيميا همتي في المركز 50 . وفي وزن (فوق 67 كغم) حلت زهراء بور اسماعيل في المركز 54 واكرم خدابندة في المركز 58 .

 
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مصدر الخبر: ارنا
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