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رقم الخبر: 278921 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 10:29 الاقسام: عربيات  
تسجيل 44 اصابة جديدة بكورونا و 20 حالة شفاء في العراق

تسجيل 44 اصابة جديدة بكورونا و 20 حالة شفاء في العراق

-اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، تسجيل 44 اصابة جديدة بكورونا و20 حالة شفاء، ليصل مجمل الإصابات في العراق الى ٧٧٢، والوفيات ٥٤ وحالات الشفاء ٢٠٢.

وقالت الصحة العراقية في بيان لها، ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت ٤٤ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق". وأضافت، ان "الاصابات موزعة كالتالي، بغداد الكرخ: ١، مدينة الطب في بغداد: ١، البصرة: ٥، النجف الاشرف: ١٠، السليمانية: ١٢، كربلاء المقدسة: ٧، أربيل: ٢، كركوك: ٥، ديوانية: ١". وأشار البيان الى أنه "تم تسجيل حالتي وفاة جديدة، حالة واحدة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة)". وأكد، "تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام موزعة كالتالي، بغداد الكرخ: ١، النجف الاشرف: ١٠، كربلاء المقدسة: ٦، البصرة: ٣". ولفت البيان الى أن "مجموع الإصابات: ٧٧٢، ومجموع الوفيات: ٥٤، ومجموع حالات الشفاء: ٢٠٢".

 
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مصدر الخبر: ارنا
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