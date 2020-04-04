وقال في تصريح صحفي مفتوح ردا على تهديدات وزير الحرب الصهيوني نتفالي بينت بمنع علاج كورونا عن غزة قبل إطلاق سراح اثنين من جنوده المفقودين بقطاع غزة : أقول لنفتالي بينيت إذا وجدنا أنّ مصابي "كورونا" في قطاع غزة لا يقدرون على التنفس سنقطع النفس عن 6 ملايين صهيوني، وسنأخذ ما نريده منكم "خاوة. وأكد ان مشاورات صفقة الأسرى توقفت منذ بداية الأزمة السياسية داخل الكيان الصهيوني مضيفا، وأقول لأسرانا إننا لن ننساهم، وإن شاء الله يكون لهم فرج قريب. وأعلن استعداد حماس لتقديم تنازل جزئي في موضوع الجنود الأسرى لديها مقابل إفراج الاحتلال عن الأسرى كبار السن والمرضى كمبادرة إنسانية في ظل أزمة كورونا. وأضاف: قلنا لكل الوسطاء إنه لا يمكن البدء بمفاوضات صفقة جديدة قبل الإفراج عن محرري صفقة شاليط الذين جرى اعتقالهم مجددًا. وقال ان حماس وقيادة كتائب القسام تراقب الحالة الصحية للاسرى في سجون الاحتلال، وقد تتخذ إجراءاتٍكبيرة في حال تقاعس الاحتلال في حماية الأسرى صحيًا.