  • السبت ١٠ شعبان ١٤٤١
  • السبت , أبريل 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278920 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 10:29 الاقسام: عربيات  
اذا احتجنا اجهزة تنفس ولم نحصل عليها سنقطع نفس ٦ ملايين صهيوني
السنوار يهدد..

اذا احتجنا اجهزة تنفس ولم نحصل عليها سنقطع نفس ٦ ملايين صهيوني

هدد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة يحيي السنوار بقطع النفس عن ستة ملايين صهيوني اذا منعت الاحتلال اجهزة التنفس عن غزة في حال الحاجة لها.

وقال في تصريح صحفي مفتوح ردا على تهديدات وزير الحرب الصهيوني نتفالي بينت بمنع علاج كورونا عن غزة قبل إطلاق سراح اثنين من جنوده المفقودين بقطاع غزة : أقول لنفتالي بينيت إذا وجدنا أنّ مصابي "كورونا" في قطاع غزة لا يقدرون على التنفس سنقطع النفس عن 6 ملايين صهيوني، وسنأخذ ما نريده منكم "خاوة. وأكد ان مشاورات صفقة الأسرى توقفت منذ بداية الأزمة السياسية داخل الكيان الصهيوني مضيفا، وأقول لأسرانا إننا لن ننساهم، وإن شاء الله يكون لهم فرج قريب. وأعلن استعداد حماس لتقديم تنازل جزئي في موضوع الجنود الأسرى لديها مقابل إفراج الاحتلال عن الأسرى كبار السن والمرضى كمبادرة إنسانية في ظل أزمة كورونا. وأضاف: قلنا لكل الوسطاء إنه لا يمكن البدء بمفاوضات صفقة جديدة قبل الإفراج عن محرري صفقة شاليط الذين جرى اعتقالهم مجددًا. وقال ان حماس وقيادة كتائب القسام تراقب الحالة الصحية للاسرى في سجون الاحتلال، وقد تتخذ إجراءاتٍكبيرة في حال تقاعس الاحتلال في حماية الأسرى صحيًا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1412 sec