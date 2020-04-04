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رقم الخبر: 278919 تاريخ النشر: نيسان 03, 2020 الوقت: 10:27 الاقسام: محليات  
زلزال بقوة 4،3 درجات على مقياس ريختر يضرب ضواحي اصفهان

زلزال بقوة 4،3 درجات على مقياس ريختر يضرب ضواحي اصفهان

ضرب زلزال بقوة 4،3 درجات على مقياس ريختر في الساعة السابعة و22 دقيقة و48 ثانية من صباح اليوم الجمعة ضواحي فرخي بمحافظة اصفهان ( وسط ) .

وافادت مؤسسة الجيوفيزيا بجامعة طهران مركز الزلزال في 7 كيلومترات من عمق الارض والطول الجغرافي ۵۴.۸۷ درجة والعرض الجعرافي ۳۳.۹۲ درجة. ووقع الزلزال على بعد 10 كيلومترات من فرخي اصفهان و24 كيلومترا من خور و44 كيلومترا من جندق. ولم يرد لحد الان اي تقارير حول خسائر مادية وبشرية محتملة للزلزال.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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