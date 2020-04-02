اعلنت القوات اليمنية السيطرة على مواقع مرتزقة السعودية في منطقة بير السلامي في صحراء الاجاشر في محافظة الجوف على الحدود مع نجران جنوبي المملكة، كما واصلت القوات المشتركة تقدمها في محافظة مأرب .. سياسيا, قدم عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد على الحوثي، مقترحا بتحكيم اثنتي عشرة دولة بينها روسيا ، إضافة إلى الأمم المتحدة، للبحث عن حل سياسي مع دول التحالف لوقف العدوان على اليمن.

التقدم اليمني باتجاه محافظة مارب مستمر على قدم وساق يتخلله انجازات نوعية ليس اخرها السيطرة على مواقع مرتزقة السعودية في منطقة بير السلامي قبالة نجران جنوبي المملكة .

الاعلام الحربي عرض مشاهد لتطهير القوات اليمنية مساحات شاسعة في المنطقة الواقعة في صحراء الاجاشر واخرى تظهر فرار مرتزقة العدوان السعودي من مواقعهم فبعضهم باليات العسكرية والبعض الاخر على الارجل تاركين اسلحتهم حتى الخفيفة منها.

المشاهد تظهر لحظة سيطرة القوات اليمنية على مواقع المرتزقة كما توثق المشاهد احراق مدرعة سعودية.

وفي رسالةٍ تحد للعدوانِ دخلَ عضوُ المجلسِ السياسي الأعلى محمد علي الحوثي العاصمةَ صنعاء بمُدرّعةٍ سعودية تمَ اغتنامُها في المعارك الأخيرة. وجالَ الحوثي بالمُدرّعة السعودية التي قادَها بنفسهِ في شوارع صنعاء.

وفي تغريدة له قدم مقترحاً بتحكيمِ اثنتي عشرةَ دولةً بينها روسيا ، إضافةً إلى الأمم المتحدة، للبحثِ عن حلٍ سياسيٍ مع دولِ التحالف لوقفِ العدوان على اليمن.داعيا الى الاحتكامِ بين صنعاء والدولِ المعتديةِ على اليمن، الى رباعيةٍ عربية، ورباعيةٍ إسلامية، و رباعيةٍ آسيوية. واقترحَ اَنْ تكونَ من بين هذه الدول الجزائرُ وتونس ومصر والعراق وباكستان وماليزيا واندونيسيا وروسيا والصين واليابان .

هذه ويواصل العدوان السعودي غاراته على مناطق بمديرية الحزم في الجوف فيما تستحدث جرافاته العسكرية تحصينات قتالية جنوب غرب مدينة الدريهمي المحاصرة.