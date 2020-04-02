أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي قام بدفع نصف تكلفة حمولة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بينما قام الجانب الأمريكي بدفع نصف التكلفة الآخر.

وقالت زاخاروفا في هذا الشأن: "لدى روسيا في الوقت الراهن الفرصة للمساعدة في مكافحة التهديد المشترك. لقد كانت موسكو واحدة من أوائل الذين ساعدوا أصدقاءنا الصينيين في المرحلة الأكثر حدة من صراعها مع وباء كورونا، والآن نحصل على دعم من بكين".

وتابعت زاخاروفا قائلة: "نحن واثقون من أن الأمريكيين سيقدمون الدعم لروسيا إذا لزم الأمر".

وأشارت زاخاروفا إلى أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "يتم على أساس اتفاقيات رئيسي البلدين التي تم التوصل إليها خلال محادثتهما الهاتفية يوم 30 آذار/مارس من هذا العام".

وتابعت زاخاروفا: "تنفيذا لهذه الاتفاقيات، تم تسليم حمولة أجهزة طبية للولايات المتحدة على متن طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية. قام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بدفع نصف تكلفة حمولة، بينما قام

الجانب الأميركي بدفع النصف الآخر. من المعروف، أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يلعب دورا هاما في التعاون الروسي الأمريكي في مجال الأعمال ويساند الأعمال الأميركية في روسيا".

وهبطت، يوم أمس الأربعاء، طائرة روسية تحمل معدات طبية للولايات المتحدة هبطت في مطار "جي إف كاي" بنيويورك.

وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في وقت سابق، بأنه على متن الطائرة معدات لازمة لإنقاذ الأميركيين ومطهرات ونظارات وكمامات وأجهزة تنفس، معرباً عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستساعد روسيا، إذا لزم الأمر".

وفي وقت سابق، ذكر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن الطائرة الروسية من طراز "آن-124" تحمل مساعدات إنسانية من وزارة الصناعة والتجارة الروسية".