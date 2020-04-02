ابدى مساعد الخارجية المندوب الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف رغبة بلاده بمواصلة المشاورات مع ايران حول احدث التطورات في العراق والشرق الاوسط.

وفي اتصال هاتفي مع السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي مساء الاربعاء، وصف بوغدانوف الاوضاع في العراق بانها معقدة، مؤكدا ضرورة مواصلة المشاورات بين ايران وروسيا حول التطورات الاقليمية.

كما تباحث الجانبان خلال الاتصال حول اوضاع اليمن وكذلك الحظر الاميركي الظالم واللاقانوني ضد بعض دول العالم.

واشار السفير الايراني الى التحركات الاميركية الاخيرة في العراق، معتبرا هذه الاجراءات بانها تعد انتهاكا لاستقلال وسيادة ووحدة الاراضي العراقية والتي بامكانها ان تؤدي الى عدم الاستقرار في العراق والمنطقة كلها.

واشاد جلالي بمواقف روسيا المعارضة للحظر الاميركي الظالم واللاانساني ضد الشعب الايراني، مؤكدا بان الوقت قد حان ليبادر العالم كله موحدا لاتخاذ اجراء جاد ضد الحظر.